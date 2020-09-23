Türkiye'de ilk: Akıllı ödemede yeni dönem

23 Eylül 2020 Çarşamba, 11:11

Paycore, 200 ülkede 61 milyonun üzerinde iş yerine hizmet veren Visa’dan aldığı onay kapsamında, dünyanın dört bir yanında iş yerlerinin düşük maliyet ve yüksek teknolojiyle kart kabul etmelerine olanak sağlayacak. Türkiye’de ilk defa hayata geçen PIN destekli SoftPOS teknolojisi ile tüketiciler temassız ödeme limiti üzerindeki işlemleri de POS olarak kullanılan telefonların ekranlarından PIN girerek gerçekleştirebilecek.

Bugün dünya genelinde 500 milyon işletmeden yalnızca yüzde 15'i ödemelerde kart kabul ederken, 180 milyon mikro işletme ise ödeme terminallerinin yüksek maliyeti nedeniyle yalnızca nakit üzerinden ticaretini yürütüyor. Özellikle küçük ve mikro ölçekteki işletmelerin finansal ihtiyacını karşılayacak “uygun maliyetli” ödeme çözümlerine duyulan ihtiyaç son yıllarda temassız teknolojilere yönelişi artırdı. Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 pandemisiyle hijyenin ön plana çıkması da nakit ödemelerden kaçınılmasını ve temassız kartlı ödemelerin yükselişe geçmesini sağladı. Global Knowledge Management’ın hazırladığı dünya çapındaki çalışmada hali hazırda temassız kartı olmayanların 3’te 1’inden fazlasının pandemiyle birlikte en kısa sürede temassız kart sahibi olmak istedikleri verisi yer alıyor.

Küresel teknoloji pazarı danışmanlık şirketi ABI Research’ün son çalışmasına göre global olarak temassız ödemeler COVID-19 öncesi beklentilere kıyasla yüzde 6-8 arasında daha fazla artacak. Çalışma 2020’de verilen tüm kartların yüzde 65’inden fazlasının da temassız olduğuna vurgu yapıyor.







