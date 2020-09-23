Türkiye'de ilk: Akıllı ödemede yeni dönem
Temassız ödemeye ihtiyaç giderek artarken Türkiye’nin global ödeme çözümleri şirketi PayCore bu alanda öncü teknolojisi SoftPOS ile ciddi bir atılım yapıyor. PayCore’un akıllı Android telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlayan PIN destekli SoftPOS teknolojisi, Visa Ready Program kapsamında gerekli aşamaları geçerek onay aldı.
Paycore, 200 ülkede 61 milyonun üzerinde iş yerine hizmet veren Visa’dan aldığı onay kapsamında, dünyanın dört bir yanında iş yerlerinin düşük maliyet ve yüksek teknolojiyle kart kabul etmelerine olanak sağlayacak. Türkiye’de ilk defa hayata geçen PIN destekli SoftPOS teknolojisi ile tüketiciler temassız ödeme limiti üzerindeki işlemleri de POS olarak kullanılan telefonların ekranlarından PIN girerek gerçekleştirebilecek.
Bugün dünya genelinde 500 milyon işletmeden yalnızca yüzde 15'i ödemelerde kart kabul ederken, 180 milyon mikro işletme ise ödeme terminallerinin yüksek maliyeti nedeniyle yalnızca nakit üzerinden ticaretini yürütüyor. Özellikle küçük ve mikro ölçekteki işletmelerin finansal ihtiyacını karşılayacak “uygun maliyetli” ödeme çözümlerine duyulan ihtiyaç son yıllarda temassız teknolojilere yönelişi artırdı. Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 pandemisiyle hijyenin ön plana çıkması da nakit ödemelerden kaçınılmasını ve temassız kartlı ödemelerin yükselişe geçmesini sağladı. Global Knowledge Management’ın hazırladığı dünya çapındaki çalışmada hali hazırda temassız kartı olmayanların 3’te 1’inden fazlasının pandemiyle birlikte en kısa sürede temassız kart sahibi olmak istedikleri verisi yer alıyor.
Küresel teknoloji pazarı danışmanlık şirketi ABI Research’ün son çalışmasına göre global olarak temassız ödemeler COVID-19 öncesi beklentilere kıyasla yüzde 6-8 arasında daha fazla artacak. Çalışma 2020’de verilen tüm kartların yüzde 65’inden fazlasının da temassız olduğuna vurgu yapıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
Video Haberler
- Saç saça kavgayı, araya giren erkekler güçlükle ayırdı!
- İBB ve USTDA arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması
- Müge Anlı'dan yeni Aleyna Çakır açıklaması
- Görüntüleri sosyal medyada gündem olan doktoru üzen olay
- Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil
- Parkta sopa ve kürekle ‘korku’ nöbeti
- Canlı yayında açıkladı: Ben de aynı sorunu yaşıyorum
- Gömüldükten sonra tabutu yakıldı
- Bu köpeğin en büyük zevki sörf yapmak
- Dev dalgalar araçları böyle yuttu
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak