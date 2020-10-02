"Türkiye'de son üç ayda en az 347 haber sansürlendi"
Meclisin açılmasıyla beraber yürürlüğe giren sosyal medya yasasını eleştiren Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), son 3 ayda Türkiye’de en az 347 internet haberinin sansürlendiğini vurguladı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 1 Ekim itibarıyla tüm maddelerinin yürürlüğe girdiği sosyal medya yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada endişeli olduklarını duyurdu. Söz konusu yasayla birlikte eleştirel gazetecilik yapmanın daha da zorlaşacağını belirtilen RSF, "Yeni mevzuatın hükümete sosyal medya platformları üzerinde çok daha fazla kontrol sağladığı Türkiye’de, bunun açık sözlü gazetecileri sansürlemek için kullanımından endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.
SANSÜR YÜKSELİŞTE
Son dönemde sansürlenen haber sayısındaki artışa dikkat çeken RSF, son 3 ayda Türkiye’de en az 347 internet haberinin sansürlendiğini bildirdi. Üç sitenin tamamen erişilemez olduğunu aktaran RSF açıklamasında OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu’yla beraber 4 kişinin Libya’da öldürülen MİT mensubu haberi nedeniyle aylarca hapsedildiğinden bahsetti.
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