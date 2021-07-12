Türkiye'de tatil yorumu: Fiyatlar sudan ucuz
Rusya’dan Türkiye’ye ziyaretçi trafiği katlanarak artmaya devam ederken, Rus basınında Türkiye paket tur fiyatlarının sudan ucuz olduğuna ilişkin haber yazı ve yorumlar çıktı.
TUI yetkilileri iki kişilik Türkiye tur fiyatlarının 22 bin ruble, yani 2 bin 500 TL'ye kadar düştüğünü belirtti.
Haberde, "Bunlar, sahilden geride, iki veya üç yıldızlı oteller de değil, 'ultra her şey dahil' beş yıldızlı oteller. Dalaman'a 22 bin rubleden, Antalya Mahmutlar'a 36 bin rubleye bir haftalık tur almak mümkün" denildi.
Haberin devamında, Intourist şirketine dayanarak, Alanya'da iki kişilik, bir haftalık tur paketinin 35 bin rubleden 29 bin rubleye düştüğü belirtildi.
İzvestiya gazetesi son bir haftalık verilere göre, Rus turistlerin en çok tercih ettiği 5 ülkenin başında Türkiye geldiğini yazdı.
Haberde Kıbrıs Rum kesiminde ise iki yıldızlı, sadece konaklamanın 72 bin rubleden 58 bin rubleye düştüğü kaydedildi.
TUI yetkilileri Türkiye'nin gelişmiş otel altyapısı ve yakın tarihli turlarda bile oldukça ucuz turlar sunabilmesi sayesinde rakiplerinin önüne geçtiğine dikkat çekiyor.
Kaynak: Turizm gazetesi
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