Türkiye'de üretime geçen OPPO'dan yeni telefon

27 Mayıs 2021 Perşembe, 13:44

Dünyanın önemli akıllı telefon üreticilerinden OPPO, Reno5 Lite modelini Türkiye'de üreterek tüketicilerin beğenisine sundu.

Yaratıcı video özellikleri, üstün performansı, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Reno5 Lite'ın Çift-Görüntülü Video (Dual-View Video) gibi özellikleri kullanıcıların yaratıcılığını ortaya çıkararak 'başrol benim' diyenlerin kendi hikayelerini yaratmalarına yardımcı olacak.

Bugün akıllı telefonların sadece anılarımızı kaydetmeye yarayan ürünler olmadığını söyleyen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Türkiye'de ürettikleri Reno5 Lite modeli ile ilgili olarak, “Akıllı telefonlar hikayelerimizi anlatma şeklimizi yeniliyor ve onları farklı perspektiflerden anlatmamızı sağlıyor. Reno5 Lite kullanıcıların belirlediği kriterleri karşılayan bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarımızın beklentilerini biliyoruz ve OPPO Reno5 Lite'ı Türkiye pazarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite modelinde fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor.

Önde 32MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan akıllı telefon, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yeni bir yolunu sunuyor. Çift Görüntülü Video özelliği hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyor.

Reno5 Lite, gündüz ya da gece çektiğiniz fotoğrafta arka planı beğenmemeniz durumunda da "Dinamik Bokeh" bulanıklaştırma efekti ışığı ile çizgilere dönüştürüyor ve arka planın ayrıntılarının görülmesini engelliyor. Gece Portresi ise geri plana çok güzel ve yuvarlak mercek ışıkları koyuyor.

OPPO Reno5 Lite ayrıca Yapay Zeka Sahne Geliştirme 2.0 özelliği ile 22 çeşit manzarayı tanıyor.

DAHA UZUN PİL ÖMRÜ

Reno5 Lite, 4310mAh pil ve 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisiyle birlikte geliyor. Bu sayede 56 dakikada tam şarj olurken, gün içinde veya akşam pil bitmek üzereyken 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0, Reno5 Lite'ı hızlı bir şekilde şarj ediyor. Sadece 5 dakikalık şarjla 2.9 saat YouTube izleyebiliyorsunuz.

ÖZEL BİLGİLER GÜVENDE

Reno5 Lite özel bilgilerinizin korunmasını sağlayan özelliklere de sahip. Bu özellikler kişisel verilerinizi kurtaracak ve onları meraklı gözlerden uzak tutacak şekilde tasarlandı. Uygulama Kilidi uygulamasıyla başka kullanıcıların hangi uygulamalara erişebileceklerini, hangilerine erişemeyeceklerini tamamen kontrol edebilirsiniz. Böylece telefonunuzu birine vermeniz gerekirken sırlarınızı da vermek zorunda kalmazsınız.

OPPO Reno5 Lite iki farklı çarpıcı renkle tüketiciye sunuluyor.