Türkiye'de yaklaşık 1 milyon epilepsi hastası bulunuyor

27 Mart 2021 Cumartesi, 14:25

Epilepsi, beyindeki ritim bozukluğu olarak tanımlanıyor. Halk arasında sara olarak biliniyor.

Türkiye’de her 100 kişiden biri epilepsiyle mücadele ediyor. Hastalığın 0-16 yaş grubu ve 65 yaş üzerindeki bireylerde görülme olasılığı yüksek.

65 yaşın üzerinde çıkmasının nedeni, bazı damar hastalıkları gibi alzaymır gibi bunu tetikleyici durumlardan kaynaklanıyor.

2001 yılından bugüne ülkemizde epilepsililerin STK’sı olarak çalışmalarımıza devam ettiklerini belirten Epilepsi Yaşam Platformu Kurucu Başkanı Ebru Öztürk, şunları kaydetti:

"850 bin tespit edilen, 100 bin tahmin edilen 950 bin epilepsili olarak, ailelerin 4 kişi olduğunu varsaydığımız zaman 4 milyon kişiye sesleniyoruz. Koronadan dolayı birçok engelle karşılaşılsak da, bizler engelleri fırsata döndürdük.



2018 Eylülde ekonomik nedenlerle kapanan derneğimiz, platform olarak derneğin yapacağı tüm işleri üstüne almıştı. Şimdi sadece sosyal çalışmalarla kalmayıp, istihdama da döndürmek isteyince, yeni dernek kurmaya karar verdik. 1 Mart itibariyle genel kurul yasaklarının kaldırılmasıyla, dernek kurulum işlemlerini başlattık. Nisan ayında derneğimiz Epilepsi ve Yaşam Derneği olarak hayata geçecek…

2017 Ocaktan bugüne yönetmelik tasarı önerileri ile ilgili çalışmalarımızdan, ehliyet konusu tamamlanıp; Sağlık Bakanlığı’nda karar noktasına geldi. Karşılaşılan bazı durumlardan dolayı beklemede… Engel derecesi saptanması konusu ise, nörologlara sunulması safhasında… Koronadan dolayı nörologların toplanması biraz gecikebilir. Bu öneri ile engel derecesi saptanamayan tek hastalık olarak geçen epilepsinin, engel derecesinin saptanabilmesi daha hukuki bir zeminde gerçekleşecek. Konu ile ilgili gelişme tamamlandığında, sosyal medyadan bilgilendirme yapacağız.

Sağlık Bakanlığı ile epilepsililer için bazı bilinçlendirme çalışmaları yapmayı planlayarak, projemizi kendilerine verdik. Cevap bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilk yardım çalışması yapmak istediğimizi belirttik, İBB’den de cevap beklemekteyiz. Tek amacımız bilgilendirmeler sayesinde, daha bilinçli bir toplum oluşturmak"