Epilepsi Farkındalık Araştırması: Her 4 kişiden biri epilepsi hastasına iş vermek istemiyor
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin “Epilepsi Farkındalık Araştırması” sonuçları Türk toplumunda halen bu hastalığa karşı çok fazla önyargı olduğu ve hastalığın tanınmadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre toplumun yüzde 6’sı epilepsinin bulaşıcı olduğuna inanıyor. Her 4 kişiden 1’i, epilepsi hastasına iş vermek istemezken her 10 kişiden 4'ü, kendisi veya yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesine karşı olduğunu belirtiyor.
Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen ve kronik nörolojik bir hastalık olan epilepsi, beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz deşarjlar nedeniyle meydana geliyor. Beyindeki elektriksel uyarıların düzensizleşmesi olarak da açıklanan epilepsi nöbeti sırasında hastada kısa süreli de olsa istemsiz kasılmalar, duyusal değişiklikler ve bilinç değişiklikleri gerçekleşiyor. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişi epilepsi hastalığı ile yaşıyor.
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin, 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında gerçekleştirdiği araştırma ise Türk toplumunda bu hastalığa karşı halen büyük bir önyargı ve bilgisizliğin hakim olduğunu gösterdi. 5 yıldır sürdürülen #EpilepsiİçinBak Farkındalık Kampanyası sayesinde, epilepsi hakkında halk arasındaki bu yanlış tutumda bir nebze düşüş gözlense de, araştırmanın 2021 yılı sonuçları, bu hastalıkla ilgili toplumda hala yüzlerce yıllık geçmişe dayanan yanlış inanışların devam ettiğini ortaya koydu.
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Naz Yeni, “Günümüzde hala epilepsiyi cinlerle perilerle ilişkilendiren insanların olması bizi çok üzüyor” dedi.
ÖNYARGILAR VAR
Prof. Yeni, şöyle devam etti: “Anket yoluyla halka patron olsanız epilepsili bir bireyi çalıştırmak ister misiniz, diye sorduğumuzda her 4 kişiden 1'i hayır dedi. Bu oran 2018'de her 5 kişiden 1'i şeklindeydi. Bir miktar düşmüş ama hala bir önyargı var. Maalesef epilepsili hastalar hem engelli statüsüne giremiyorlar, devletten de destek alamıyorlar hem de iş bulma sorunu yaşıyorlar. 2018'de 10 kişiden 6'sı kendisi ya da bir yakınının (çocuğunun vb) epilepsi hastası bir bireyle evliliğine karşı çıkacağını söylerken, bu yıl bu oran her 10 kişiden 4'ü şeklinde çıktı (Yani yüzde 40).”
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