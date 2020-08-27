Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex hamlesi
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki yeni hamlesiyle günlerdir süren uluslararası gerginliğe karşı tutumunu belirledi. Türkiye'nin ilan ettiği bu yeni NAVTEX ile birlikte Türk Donanması, 1-2 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de atış eğitiminin yapacak.
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın bilgilerine göre Doğu Akdeniz’de Navtex ilan edildi.
1-2 Eylül için yapılan duyuruda Doğu Akdeniz’de iki ayrı bölgede atış eğitimi yapılacak.
‘ORUÇ REİS’İN DURUMU
Sözcü'de yer alan habere göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları 27 Ağustos’a kadar uzatılmıştı. Oruç Reis için de bir Navtex yayınlanması bekleniyor.
NAVTEX NEDİR?
İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.
Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.
Video Haberler
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme
- İstanbul'da 15 bin 621 kişiye ceza yağdı!
- Kuyumcuya gasp anı kamerada! 11 kilo altını çaldılar
- Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı
- Yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
- Yerde bulduğu maskeyi takan amca gündem oldu