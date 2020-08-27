Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex hamlesi

27 Ağustos 2020 Perşembe, 10:19

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın bilgilerine göre Doğu Akdeniz’de Navtex ilan edildi.

1-2 Eylül için yapılan duyuruda Doğu Akdeniz’de iki ayrı bölgede atış eğitimi yapılacak.

‘ORUÇ REİS’İN DURUMU

Sözcü'de yer alan habere göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları 27 Ağustos’a kadar uzatılmıştı. Oruç Reis için de bir Navtex yayınlanması bekleniyor.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.