Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Gence'de sivilleri hedef aldığı saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Öte yandan; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü. Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2020 Pazar, 14:06
Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki
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Dışişleri açıklamasında, 'Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Gence'ye saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırı Ermenistan'ın ateşkes dilinden anlamadığını ortaya koymaktadır' denildi.


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