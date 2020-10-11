Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Gence'de sivilleri hedef aldığı saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Öte yandan; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü. Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.
Dışişleri açıklamasında, 'Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Gence'ye saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırı Ermenistan'ın ateşkes dilinden anlamadığını ortaya koymaktadır' denildi.
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