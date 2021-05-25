Türkiye'den Hindistan'a tıbbi yardım malzemesi gönderildi
Türkiye'den koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye tıbbi yardım malzemesi gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ülkemizin yardım elini bu kez Hindistan'a ulaştırıyoruz" ifadeleriyle sağlık malzemelerini Hindistan'a ulaştıracak iki uçağın Ankara'dan havalandığını duyurdu.
Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan 9 milyon 181 bin 789 lira değerinde 630 oksijen tüpü, 5 oksijen jeneratörü, 50 solunum cihazı ve 50 bin kutu tablet ilaç, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki A 400M tipi nakliye uçağına yüklendi.
Yeni Delhi'ye hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde, Türkçe, Hintçe ve İngilizce Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ile "Türkiye'den Hindistan halkına sevgilerle" ifadesine yer verildi.
Ülkemizin yardım elini bu kez Hindistan’a ulaştırıyoruz. ???? ????— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan sağlık malzemelerini Hindistan’a ulaştıracak iki uçağımız Ankara Etimesgut’tan havalandı. pic.twitter.com/PQCDsPUSYl
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