İlk doz aşısını yaptıran 100 kişiye çekilişle balon turu hediye
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 49’uncu Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali’nde ilk doz aşısını yaptıran 100 kişiye yapılacak çekiliş ile ücretsiz sıcak hava balonu turu hediye edileceğini söyledi.
Ürgüp Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Aktürk, 10 Eylül'de başlayacak 49’uncu Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali öncesi basın açıklaması yaptı.
Etkinliğe değinen Aktürk, “Tarih boyunca bağcılığın Kapadokya bölgesinde yapıldığı en önemli merkez konumundaki Ürgüp ilçesinin bu özelliğini bugünlerde yaşatabilme ve bu değeri gelecek kuşaklara aktarabilme amacıyla bu yıl 10-12 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali'nin hazırlıklarını tamamladık. Festivalde en iyi üzüm yetiştirme, üzüm çiğneme yarışması düzenlenecek. Tüm köylerimizin değerlerinin aktarılacağı bir de festival köyü oluşturulacak. Bağbozumu için traktör safarisinin de düzenleneceği festivalimizde bir dizi konser, kitap fuarı ve benzeri etkinlikler yapılacak” dedi.
İLK 100 KİŞİYE ÇEKİLİŞLE BALON TURU
Aşı yaptıranlara sıcak hava balonu turu hediye edileceğini söyleyen Aktürk, “Sağlık bizim en önemli önceliğimizdir. Yaşadığımız bu pandemi döneminde koronavirüs ile en etkili mücadelenin aşılanma hızının daha da yaygın hale getirilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan aşı standında ilk doz aşılarını yaptıracak 100 kişiye yapılacak çekiliş ile ücretsiz sıcak hava balonu turu hediye edeceğiz” dedi.
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