Türkiye’den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine bu akşam KKTC’ye 50 bin doz Sinovac Covid-19 aşısının geleceğini duyurdu.
Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında KKTC'de koronavirüse karşı aşılamalar devam ederken Başbakan Hamza Ersan Saner'den açıklama geldi.
Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine bu akşam 50 bin doz Sinovac aşısının geleceğini duyurdu.
Saner, Kuzey Kıbrıs'ın en az yüzde 70’inin sonbahar aylarına kadar aşılanması için Türkiye’nin sağladığı katkıların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Anavatan Türkiye'mize ve Sayın Erdoğan’a halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu 50 bin doza ilaveten aşılama işlemi devam ettikçe önümüzdeki dönemlerde yeni partilerin ülkemize gönderilmesi söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Saner, daha önce gelen 140 bin doz aşının ardından gelecek olan 50 bin doz aşı ile birlikte toplam Covid-19 aşı miktarının 190 bine ulaşacağını belirtti.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- Peker'in işaret ettiği Paramount Hotel'de neler yaşandı?
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'
- Peker’in iddialarıyla ilgili haberlere soruşturma
- Dünya genelinde kesinti! Dev siteler çöktü