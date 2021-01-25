Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı. Türkiye'nin günlük aşı tablosu Sağlık Bakanlığı'nın 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2021 Pazartesi, 08:38
Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı
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Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılama süreci devam ediyor. 

Geçen cumartesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz" diyerek söz ettiği aşı haritası aktif hale geldi. 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla aşı haritası erişime açıldı.

Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.


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