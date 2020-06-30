Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin dış borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, 2019 sonunda 437,6 milyar dolar olan brüt dış borç stoku, Mart 2020 itibarıyla 431 milyar dolara geriledi.
Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 1 Ocak-31 Mart döneminde 6,6 milyar dolara azalarak 431 milyar dolara geriledi. Kamunun dış borç stoku bu dönemde 11,2 milyar dolar artışla 169,2 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün dış borç stoku ise 271,2 milyar dolardan 253,5 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası’nın (TCMB) dış borcu ise 8,4 milyar dolar seviyesinde kaldı.
Kamunun dış borcunda bir yıllık artış 22,1 milyar dolara ulaştı.
Bu dönemde, brüt dış borç stokunun milli gelire oranı da yüzde 58,1’den yüzde 56,9’a düştü.
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