Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı

30 Haziran 2020 Salı, 20:28

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 1 Ocak-31 Mart döneminde 6,6 milyar dolara azalarak 431 milyar dolara geriledi. Kamunun dış borç stoku bu dönemde 11,2 milyar dolar artışla 169,2 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün dış borç stoku ise 271,2 milyar dolardan 253,5 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası’nın (TCMB) dış borcu ise 8,4 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Kamunun dış borcunda bir yıllık artış 22,1 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde, brüt dış borç stokunun milli gelire oranı da yüzde 58,1’den yüzde 56,9’a düştü.