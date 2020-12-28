Türkiye'nin en dar sokağı: Bu sokağın genişliği sadece 70 santimetre

28 Aralık 2020 Pazartesi, 17:40

Antakya ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ndeki bir sokak, uzunluğu 15 metre eni ise 70 santimetre ile İstanbul’daki 89 santimetrelik Alaylı Sokağı ve Adana’daki 150 santimetrelik 32056 Sokak’tan daha dar olarak ölçüldü. 70 santimetrelik sokak, bu özelliği ile Türkiye’nin en dar sokaklarından biri olarak görenleri hayrete düşürüyor.Mahalle sakinlerinin kestirme geçit olarak kullandıkları sokağı ilk defa görenler, önünde fotoğraf çektiriyor.

Mahalle sakinlerinden Adnan Sayın, “Bu bölgede böyle dar sokaklar çok ama en dar sokak burası. Bu bölgede 1930’lu yıllarda Fransızlar vardı ve çete savaşları vardı. Bu daracık sokaklar o zaman bizim efe askerlerimizin düşmanla savaşırken çok işine yaramıştır. Askerlerimizin o zamanlar sokaklar arasında hızlı hareket etmesi için de yapılmış dar sokaklar vardır” dedi.

Sokağın başında oturan Murat Cemal, şunları söyledi: “Bu sokak iki evin arasında kalıyor ve Antakya’daki en dar sokak olarak bilinir. Şirince, Bağrıyanık ve Dutdibi Mahallesi’ni, Antakya Çarşı ve Köprübaşı’nı birbirine bağlayan yollardan biridir. Sürekli buradan gidip gelen insanlar var.”

ŞAİRE İLHAM OLDU

Bu bölgenin aynı zamanda dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Kemal Arıbaş ise, sokağın ünlü şairlere ilham olduğunu söyledi.

Antakyalı şair Ali Yüce'nin “Antakya sokakları dar, Antakya sokakları bir kişilik, sen giderken ben gelemem Antakya sokakları dar” diye başladığı şiirine ilham olan sokağın Türkiye’nin en dar sokağı olabileceğini söyleyen Arıbaş, “Biz mahalleli olarak bu sokağı Ali Yüce Sokağı diye adlandırıyoruz. Biz yetkililerden buranın resmi anlamda Ali Yüce Sokağı olmasını da çok arzuluyoruz. Bölgede eski adı Affan, yeni adı Kuyulu olan mahallemizde ve diğer mahallelerde çok dar sokaklar, dar geçitler” diye konuştu.

“BASKINLARA KARŞI YAPILMIŞ”

Arıbaş, “Mahallemiz, dosta, düşmana her zaman birlikte mücadele azmini göstermiş ve özellikle 1910’dan 1938’e kadar Fransızlara karşı mücadele ederken burada üç dine mensup insan da aynı anda aynı yürekle ve şevkle mücadele etmiştir. Sokakların dar olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, eğer bir baskına uğrarlarsa veya bir düşmana karşı koymak için evlerin bir arada olması, birbirine açılan pencerelerden kaçışı sağlama adına bir arada yapılmıştır, sokakları da öyle dardır” ifadelerini kullandı.