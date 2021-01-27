Türkiye’nin en yüksek ve en düşük gelirli illeri açıklandı
2019’da İstanbul 1 trilyon 327 milyar 452 milyon lirayla en yüksek GSYH’ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 30,7 pay aldı. İstanbul'u Ankara ile İzmir izledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. En yüksek pay 1.3 trilyon lirayla (yüzde 30,7) İstanbul'un olurken, bu ili Ankara ve İzmir izledi. Gelirden en düşük payı alan 3 il ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli olarak sıralandı.
Buna göre, 2019'da İstanbul 1 trilyon 327 milyar 452 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 30,7 pay aldı. Bu ili 395 milyar 731 milyon lira ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 263 milyar 38 milyon lira ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.
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EN DÜŞÜK PAY BAYBURT'TA
GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2019'da toplam hasılanın yüzde 53,7'sini oluşturdu.
İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 4 milyar 134 milyon lirayla Tunceli, 3 milyar 399 milyon lirayla Ardahan ve 2 milyar 840 milyon lirayla Bayburt yer aldı.
Söz konusu dönemde İstanbul kişi başına GSYH'de 86 bin 798 lira ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 81 bin 228 lirayla Kocaeli ve 71 bin 27 lirayla Ankara izledi.
İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 18 bin 708 lirayla Van, 17 bin 465 lirayla Şanlıurfa ve 16 bin 727 lirayla Ağrı son üç sırada yer aldı.
Kişi başına GSYH, 2019'da 14 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2019'da cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı.
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