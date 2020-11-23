Türkiye'nin ilk görme engelli müzik profesörü Önder Kütahyalı yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk görme engelli Profesörü Önder Kütahyalı yaşamını yitirdi. İzmir Devlet Konservatuarı’nda müzik ve keman dersleri veren Kütahyalı, aynı zamanda konservatuvara girmeyi hak kazanan üç görme engelli öğrenciden birisiydi.
Türkiye'nin ilk görme engelli Profesörü Önder Kütahyalı yaşamını yitirdi. İzmir Devlet Konservatuarı’nda müzik ve keman dersleri veren Kütahyalı, aynı zamanda konservatuvara girmeyi hak kazanan üç görme engelli öğrenciden birisiydi.
Uzun zamandır hastanede KOAH tedavisi gören Prof. Dr. Önder Kütahyalı bu sabah yaşamını yitirdi. Kütahyalı'nın öğrencilerinden Numan Pekdemir, "Onu İzmir Devlet Konservatuvarı’nda tanıdım. Önder hocadan müzik tarihi, keman ve form derslerini aldık. Öğrencileri tarafından çok sevilen biriydi. Ben mezun olduktan sonra da birlikteydik. Gözümüzde filozof gibiydi. Görme engeli olmasına rağmen kendisini çok geliştirmişti. Provalardan önce partisini ezberler sahneye öyle çıkardı. Kendisi şu anki İzmir Senfoni ve Operasının temeli olan İzmir Filarmoni Orkestrasının kurucularındır” diye konuştu.
ÖNDER KÜTAHYALI KİMDİR?
Önder Kütahyalı, 16 Mayıs 1936’da Tire’de doğdu. Bebekliğinde geçirdiği hastalık nedeniyle görme duyusunu yitirdi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nı kazandı. 1958 yılında ‘Keman Asistanı’ olarak İzmir Devlet Konservatuarında Form Bilgisi, Opera ve Bale Tarihi, Çalgı Bilgisi ve Tarihi dersleri verdi. Önder Kütahyalı 1987'de Doçent, 1999’daysa Profesör unvanını aldı. Beş yıl Profesör olarak çalıştıktan sonra Nisan 2004’te Dokuz Eylül Üniversitesi'nden emekli oldu. Kütahyalı, 2003 yılından bu yana “Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği’nin” kurucu üyesi ide. Cumhuriyet gazetesinde müzik eleştirileriyle ilgili köşe yazarlığı da yapan Kütahyalı, evli ve 2 çocuk babası.
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