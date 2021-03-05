Türkiye'nin Irak Büyükelçisi, Ovaköy Sınır Kapısı’ndaki durumu değerlendirdi

05 Mart 2021 Cuma, 13:10

Türkiye ile Irak arasında açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı ve demiryolu hattı için görüşmeler sürüyor. Habur Sınır Kapısı’nın alternatif bir güzergâh olması planan Ovaköy Sınır Kapısı hakkında açıklamada bulunan Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, konunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi boyutuna dikkat çekerek, “Bağdat olumlu adım yönünde bir karar alsa bile Erbil’in de bu düşünceyi paylaşması ve uygulama yönünde adım atması şart. Bunun Irak’ın çıkarına olduğu noktasında mutabık kalmaları önemli. O da sahada yok şu anda” ifadesini kullandı.

SEÇİMLERDEN SONRA GELEN HÜKÜMETLER ETKİLEYECEK

Sputnik’ten Turan Salcı’nın haberine göre, Büyükelçi Yıldız, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, 2018’de yapılan Kuveyt Konferansı’nı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye sınırındaki Ovaköy’den güneye kadar inecek olan 570 kilometrelik yoldan bahsediyoruz. Ancak bu konu gündeme geldikten sonra Irak’ta üç hükümet değişikliği oldu. Bunu ilk gündeme getirdiğimizde, Haydar el-İbadi hükümetteydi. Ardından Adil Abdülmehdi geldi ve şimdi de Kazımi hükümeti var. Uzun vadeli bu proje, tamamlayıcı unsurları ile aynı zamanda stratejik bir proje. Dolayısıyla bu stratejik kararı alıp uygulamaya koyacak bir irade de lazım. Başbakan Kazımi’nin bu projeyi destekler yönde açıklamaları oldu. Ama tabii uygulama boyutunda adım gerekiyor. Irak’ta yine seçim gündemde bulunuyor. Seçimden sonra gelecek olan hükümetlerde de bu yaklaşımın sergilenip bu projenin bir şekilde uygulanabilmesi önemli.”

5 MİLYAR DOLAR

Kuveyt Konferansı’nda, Türkiye’nin 5 milyar dolarlık bir taahhüdü olduğunu hatırlatan Büyükelçi Yıldız, “Biz, 5 milyar dolarlık taahhüdü bir şekilde kullandırtmaya başladığımız noktada gerisinin bu tür projelerle geleceğine inanıyoruz. Ancak Kuveyt’te taahhütte bulunan hiçbir ülke daha oradaki fonlar, taahhüt edilmiş krediler kullanılmaya başlanmış değil. Ülkenin altyapı iyileştirmesi için bu tip kredilere ihtiyacı var. Kendi özkaynakları ile bu tip projeleri yürütebilmesi güç görünüyor” dedi.

EKONOMİK CANLILIK

“Ovaköy Kapısı’nın olmaması durumunda iki ülke demiryolu ile birbirine bağlanabilir. Ama bunun ideali bağlandıkları noktada bir kapının da olmasıdır” diyen Yıldız ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu ekonomik canlılık, başta Sincar ve Musul başta olmak üzere buradaki istikrarın tesisine katkıda bulunacak. Şartlar ne olursa olsun bir şekilde başlayabilmemiz, o ilk adımları atabilmemiz önemlidir.”

Ovaköy Sınır Kapısı'ndaki durumu, geçtiğimiz günlerde Korutürk-Karaosmanoğlu ikilisi Cumhuriyet - Olaylar ve Görüşler'de gündeme getirmişti.