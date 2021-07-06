Türkiye’nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu görev alanında bulunan bölgeler için seyahat uyarısı yapıldı

06 Temmuz 2021 Salı, 04:00

ABD’nin çekilmesinden sonra Türkiye’nin Kâbil Hamid Karzai Havaalanı’nın güvenliğini sağlama teklifi hakkındaki görüşmeler sürerken Afganistan’da güvenlik durumu giderek kötüleşiyor. Afgan ordusu ve Taliban arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Türkiye’nin Kâbil Büyükelçiliği, Afganistan’da bulunan Türk vatandaşlarının özellikle Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu’nun görev alanındaki vilayetler arasındaki seyahatlerden kaçınmalarını tavsiye eden bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Başkonsolosluğun görev bölgesinde bulunan Afganistan’ın kuzey bölgelerindeki Faryab, Cevizcan ile Sar-i Pul vilayetlerinde olumsuz seyreden güvenlik şartlarının iyileşmediği, ayrıca Belh, Samangan, Baglan, Tahar, Kunduz ile Badahşan vilayetlerinde de “olumsuzluklar” yaşandığı belirtildi. Duyuruda, “Vatandaşlarımızın kişisel güvenlikleri konusunda tedbirli olmalarının, vilayetlerarası yolculuklardan sarf-ı nazar etmelerinin ve bu vilayetlerdeki kalış sürelerini gözden geçirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

Cumhuriyet’in Türk diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre bölgede kötüleşen güvenlik koşullarına karşın Türkiye’nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu açık durumda ve faaliyetini sürdürüyor. Afganistan’da gelişen güvenlik durumunun yakından izlenerek misyon ve personel güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirten diplomatik kaynaklar, bu kapsamda vize ve diğer konsolosluk işlemlerinin yapılmaya devam edildiğini bildirdi.

Mezar-ı Şerif, başkent Kâbil’in 400 kilometre kadar kuzeybatısında ülkenin Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan’la olan sınırlarına yakın bir noktada bulunuyor.

RUSYA KAPATTI

Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, dün TASS ajansına yaptığı açıklamada, Afganistan’ın kuzeyinde kötüleşen güvenlik koşulları ve istikrarsız durum nedeniyle Mezar-ı Şerif’teki Rus konsolosluğunun faaliyetinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. İran medyasında önceki gün yayımlanan haberlerde ise İran, Pakistan ve Türkiye’nin Mezar-ı Şerif’teki konsolosluklarını geçici olarak kapattıkları öne sürülmüştü. Pakistan’ın Kâbil Büyükelçiliği bu haberleri yalanladı ve konsolosluğunun açık olduğunu bildirdi.

TALİBAN’DAN ‘İŞGALCİ’ ÇIKIŞI

ABD, NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi sürerken ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde etkinlik alanını genişleten köktendinci Taliban’dan “bütün yabancı askerilerin eylül ayına kadar çekilmesi, aksi takdirde işgalci güç statüsünde görülecekleri” açıklaması geldi. ABD yönetimi çekilme işleminin 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümü olan bu tarihe kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

Öte yandan AFP’nin haberine göre, Taliban militanlarının yoğun saldırısı ardından bini aşkın Afgan asker, komşu Tacikistan’a sığındı. Bedahşan vilayetinde 6 bölgenin Taliban’ın kontrolüne geçtiği aktarıldı. Geçen ay sonunda da Taliban’ın, Kunduz eyaletinde Tacik-Afgan sınırındaki Şirhan sınır kapısına düzenlediği saldırıdan kaçan 134 Afgan asker, sınırı geçerek Tacikistan topraklarına sığınmıştı. Tacikistan’ın sınırda güvenliği sağlamak için 20 bin yedek askeri göreve çağırdığı belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tacik mevkidaşı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede “Afganistan sınırındaki durum ile ilgili Tacikistan’a gerekli desteği vermeye hazır olduğunu teyit ettiği” belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Afganistan’daki durumdan endişe duyduklarını belirtirken Rus askeri birliklerinin ülkeye gönderilmesi ihtimaline yönelik “Bu seçeneğin Afganistan yönetimi ve Taliban ile istişare edilmediği” açıklamasını yaptı.

‘TEKNİK KONULAR’ VURGUSU

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin sözcüsü dün Taliban’ın hakimiyet ilan ettiği bölgelerin geri alınması için geniş çaplı operasyon başlatılacağı sinyali verdi. Ancak sahada örgütün ilerlemesine işaretle bunun zorlu bir süreç olacağına dikkat çekiliyor. Reuters’e konuşan Taliban Sözcüsü ise Doha’da Kâbil yönetimi ile geçen hafta yapılan müzakerelere atıfla “Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlandırılacağını, tarafların gelecek ay birbirlerine barış planlarını sunabileceğini” söyledi.

Türkiye’nin Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini üstlenme önerisi de tartışmaların merkezinde. Ankara-Washington hattında bu sürecin nasıl yaşama geçebileceğine yönelik görüşmeler sürerken henüz net bir karar yok. Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib’den dün Türkiye ile havaalanının güvenliğin sağlanmasına yönelik görüşmelere devam ettikleri açıklaması geldi.

Sputnik’e konuşan Mohib, “Bürokratik meseleleri çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Fakat daha vaktimiz var, bu anlaşmanın oluşturulabilmesi için çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Mohib, hava trafiği denetçilerinin eğitimi gibi, havaalanının işletilmesini sağlamaya yönelik bazı teknik konuların çözüme kavuşturulamadığını kaydetti. “NATO’dan partnerlerimizden biri, yani Türkiye’nin eğitim tamamlanıncaya kadar havaalanının teknik sorunlarıyla meşgul olabilmesi, bizim de bu bölgeyi Afganların sorumluluğuna verebilmemiz için şimdi bir çeşit geçiş dönemi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Taliban’dan Türkiye’nin önerisine daha önce ret yanıtı gelmişti.