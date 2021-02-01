Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği, Myanmar'da yaşayan yurttaşlara uyarıda bulundu
Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği, ülkede ordunun yönetime el koymasının ardından Myanmar'da yaşayan Türk yurttaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama ve seyahat etmeme uyarısında bulundu.
Myanmar’da ordu yönetime el koyarak ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ile iktidar partisinden diğer üst düzey isimleri gözaltına aldı. Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ülkede olağanüstü hal ilan edildiği, yasama, yürütme ve yargıya ait tüm yetkilerin silahlı kuvvetler başkomutanlığına devredildiği hatırlatıldı.
‘İNTERET KESİLDİ’
Ordu kökenli Devlet Başkan Yardımcısı Myint Swe'nin geçici devlet başkanı ilan edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Birçok üst düzey hükümet yetkilisinin gözaltına alındığı, ayrıca ülke genelinde televizyon kanallarının ve mobil hatlarının kesildiği, bazı bölgelerde kablosuz internet erişiminin kısıtlandığı/kesildiği anlaşılmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ülkede yaşayan yurttaşlara uyarıda bulunularak, "Myanmar'da bulunan vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, seyahat etmemeleri, yerel kanallardan yapılan duyuruları takip etmeleri ve kalabalık alanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" ifadesine yer verildi.
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