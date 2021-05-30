Türkiye'nin rakibi Galler'in EURO 2020 kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 A Grubu'ndaki rakibi olan Galler'in turnuva kadrosu açıklandı.
EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Milli Futbol Takımımız, İtalya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda bulunan Galler'in kadrosu belli oldu. Teknik direktör Robert Page, şu isimlere yer verdi:
Kaleciler: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Daniel Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)
Savunma oyuncuları: Chris Gunter (Charlton Athletic), Ben Davies (Tottenham Hotspur) Connor Roberts (Swansea City), Ethan Ampadu (Chelsea), Chris Mepham (Bournemouth), Joe Rodon (Tottenham Hotspur), James Lawrence (FC St Pauli), Neco Williams (Liverpool), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Ben Cabango (Swansea City)
Orta saha oyuncuları: Aaron Ramsey (Juventus), Joe Allen (Stoke City), Jonathan Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool), Daniel James (Manchester United), David Brooks (Bournemouth), Joe Morrell (Luton Town), Matthew Smith (Manchester City), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City)
Hücum oyuncuları: Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)
Galler, gruptaki ikinci maçında, 16 Haziran günü saat 19.00'da Türkiye ile karşılaşacak.
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