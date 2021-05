Thierry Henry, EURO 2020'de Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibinde yer alacak

Belçika Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası'nda da teknik ekipte yer alan Thierry Henry'nin, EURO 2020'de de Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez'in yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.

Daha önce 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında da Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen yıldız oyuncu, Monaco ve Montreal Impact takımlarında da teknik direktörlük yaptı.

Belçika Milli Takımı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Henry'yi duyurdu:

Unfinished business. We welcome back Thierry Henry in the staff for #EURO2020! ???? pic.twitter.com/ocOWct2JMi