03 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Kullanımı artık azalsa da son günlerde sadece dizi ile yatar, kalkar, hatta yaşayan insanlar güruhu olduğumuz için bir dizide adı geçen, karakter üzerinden anımsanır oldu.

Uzun yıllardır hatırlanmayan Safiye Ayla’yı yazdık. Yokluk, mücadele ama en çok kendinin bilincinde olma yolunda yoğrulma.

Çileli hayatların insanları. Türkiye’nin Safiye’leri...

Sağlığın neredeyse bir yıldır hiç bu kadar önemli olmadığı günlerde, Google’ın Doodle’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tıp doktorunu unutmadı! İnsanlar rutin olarak Google arama motorunu açtıklarında karşılarında bir Safiyemizi daha buldular.

Doğum gününde Dr. Safiye Ali Katıksız, Duru, Arı

Çünkü onlar kurulacak yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kahramanları.

Safiye Ali (1894-1952) hep dediğimiz fabrika ayarları, Cumhuriyet kazanımları diyoruz ya... İşte Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmesi için mücadele eden ve aynı zamanda anne, çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalar yapan bir tıp doktoru (I. Dünya savaşı sürerken Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne maddi zorluklara rağmen okur). Sütten kesilen, 1 yaş sonrası zayıf, hasta çocukların bakımı için Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi Küçük Çocuklar Muayenehanesi'ni kurar. Türk Kadınlar Birliği’nin sıhhiye komisyonu başkanlığını üstlenerek fuhuşla mücadele için çalışır.

Aynı zamanda eski Başbakan M. Bülent Ecevit’in annesi ressam Nazlı Ecevit’in de teyzesidir.