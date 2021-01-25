Türkiye'nin son koronavirüs tablosu açıklandı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 19:08

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 137 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 5 bin 642 kişiye vaka, 671 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 25 bin 210 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 6 bin 682 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 808

Tabloya göre, toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193, toplam ağır hasta sayısı bin 808, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 134 bin 403, bugünkü test sayısı 151 bin 109 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 25 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: