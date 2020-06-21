21 Haziran 2020 Pazar, 04:30

Türkiye’nin en ünlü opera sanatçılarının aynı sahnede buluştuğu konserde, ‘Yeniden Keşfet’ etkinliğine katılan Büyükelçilere müzik ziyafeti yaşatıldı.

Türkiye'nin yedi tenoru ilk kez aynı sahnede buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Yeniden Keşfet’ etkinlikleri kapsamında Büyükelçiler onuruna düzenlenen ‘Yabancı Misyon Özel Konseri’yle Türkiye güvenli turizm sezonunun ilk büyük etkinliğine imza attı.

Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konseri dinlemeye gelen Büyükelçiler ve aileleri, basın mensupları ve turizm sektörü temsilcileri konserin yapılacağı alana ateş ölçümü yapılarak alındı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturan dinleyiciler maske takma kuralını da ihmal etmedi. Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları ve Türkiye’nin en ünlü tenorlerinin sahne aldığı konser, dinleyenlerin kulaklarının pasını aldı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının Aspendos Antik Tiyatrosu'nda icra ettiği ‘Yabancı Misyon Özel Konseri’ kapsamında; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Tenoru Hakan Aysev, Mersin Devlet Opera ve Balesi Tenoru Bülent Bezdüz, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Tenoru Efe Kışlalı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Tenoru Hüseyin Likos, Ankara Devlet Opera ve Balesi Tenoru Şenol Talınlı, İzmir Devlet Opera ve Balesi Tenoru Aydın Uştuk ilk defa aynı sahnede buluştu. 2 perde şeklinde 90 dakikadan oluşan konserin orkestra şefliğini ise Antonio Pirolli yaptı.

Birbirinden eşsiz eserlerin seslendirildiği konseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra ‘Yeniden Keşfet’ programı kapsamında Antalya’da bulunan 50 ülkenin Büyükelçileri ve aileleri, çok sayıda ulusal basın ve turizm sektörü temsilcisi takip etti.