"Türkiye'nin yeni Merkez Bankası başkanı için kıyamet günü"
Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz oranlarına ilişkin görüşlerini desteklemesinin ardından Türkiye Merkez Bankası'na genel müdür olarak atanan Şahap Kavcıoğlu bugün faiz kararını açıklıyor...
DW'ye demecinde, faiz değişikliği beklemediğini söyleyen Commerzbank'tan döviz analisti Tahta Ghose, "Daha çok orta vadeye odaklanıyoruz. Tahminlerimizi anlık olarak Bay Kavcıoğlu'nun söylemleriyle oluşturmuyoruz (...) O kısa vadede karar alıcıdır. Ancak nihayetinde oranları düşüreceğini varsayıyoruz" diyor.
Pazartesi günü yayınlanan bir Reuters raporuna göre, Merkez Bankası'nın faizi %19'da tutması bekleniyor.
"TL. YÜZDE 10 DEĞER KAYBEDECEK"
"Piyasa önümüzdeki çeyrekte faiz indirimi beklemeye devam edecek," diyen Ghose, liranın bu yılın üçüncü çeyrekte dolar karşısında %10 değer kaybedeceği tahmininde bulunuyor. TL. Salı günü dolar karşısında 8,17, euro karşısında 9,67 seviyesinde işlem gördü.
Ekonomist Güldem Atabay da "faiz indirimi" konusunda Ghose ile hem fikir. Atabay'a göre, Haziran ayından itibaren gıda fiyatlarında bir gevşeme olacak, ana enflasyon düşecek ve ardından faiz indirimleri için bir kapı açılmış olacak."
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