Türkiye'ye uçuşlar askıya alınmıştı: Değerlendirmede bulunacak Rus uzmanlar Türkiye’de

17 Haziran 2021 Perşembe, 13:46

Rusya ile Türkiye arasında uçuşlar askıya alınmıştı. Uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunacak Rus uzmanların Türkiye’ye geldiği belirtildi.

Sputnik haber ajansına demeç veren bir kaynak, “Uzmanlar Türkiye’ye ulaştı. Heyetin başında Rospotrebnadzor’un (Rusya’nın tüketici haklarını koruma alanındaki denetçisi) bir temsilcisi bulunuyor. Heyet içerisinde Rosturizm’in (Rusya Federal Turizm Ajansı) bir temsilcisi de yer alıyor” dedi.

Rospotrebnadzor daha önce, Rus uzmanların, koronavirüs pandemisiyle ilgili durumu değerlendirmek için Türkiye’ye gideceklerini açıklamıştı. Söz konusu değerlendirme doğrultusunda bu ülkeye uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı kararının alınacağı biliniyor.

Rusya, Türkiye’de vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran arası bu ülkeye uçuşları askıya almıştı. Daha sonra bu karar 21 Haziran’a dek uzatıldı.

-Sputnik