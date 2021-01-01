Türkiye’ye ürün taşımak için Azerbaycan’dan, Ermenistan sınırına demiryolu inşası

01 Ocak 2021 Cuma, 15:13

Azerbaycan devlet haber ajansı, Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında yer alan Zangilan'a ray döşemeyi planladığını bilgisini paylaştı. Yolun diğer kısmı ise taşımacılık için kullanılacak. Haberde Aliyev'in "Azerbaycan'dan Ermenistan üzerinden Türkiye ve Nahçıvan'a karşılıklı olarak ürün sevkiyatı yapmaya başlayabileceğimizden eminim" dediği bilgisi yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yapılan ortak basın toplantısında, demiryolunun Ermenistan sınırındaki Horadiz kasabasından Zangilan'a uzanacak bir hat üzerinde planlandığını söylemişti.

ÜRÜNLER HENÜZ AÇIKLANMADI

Aliyev Azerbaycan'ın hangi ürünleri göndereceği konusunda açıklamada bulunmazken Azerbaycan'ın ihraç ettiği ürünlerin başında petrol ve doğal gaz geliyor. Azerbaycan aynı zamanda şeker, meyve ve metal satışı da yapıyor.

ALİYEV: YENİ YILDA BÜYÜK İŞLER BİZİ BEKLİYOR

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, yeni yılda kendilerini büyük işlerin beklediğini belirterek, "Yıkılan tüm şehirleri yeniden kuracağız. Karabağ bölgesinde bir cennet yaratacağız. Halkımız bunu hak ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden Aliyev, "2020 yılı tarihte bizim şanlı zafer yılımız olarak kalacaktır. Azerbaycan, 44 günde Ermenistan'ı mağlup etti ve topraklarını işgalden kurtardı. Bu zafer Azerbaycan halkının hafızasında sonsuza kadar yaşayacak. Bu tarihi bir zaferdir. Tarihi adaleti yeniden sağladık" demişti.

Kaynak: Independent Türkçe