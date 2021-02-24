İYİ Parti'li Türkkan'dan dikkat çeken paylaşım

24 Şubat 2021 Çarşamba, 08:16

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Türkkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “En güçlü olduğunuzu hissettiğiniz anda, bir de bakmışsınız ki sırça köşkünüz başınıza yıkılmış”



