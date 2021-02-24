İYİ Parti'li Türkkan'dan dikkat çeken paylaşım

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “En güçlü olduğunuzu hissettiğiniz anda, bir de bakmışsınız ki sırça köşkünüz başınıza yıkılmış” dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2021 Çarşamba, 08:16
İYİ Parti'li Türkkan'dan dikkat çeken paylaşım
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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.    Türkkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “En güçlü olduğunuzu hissettiğiniz anda, bir de bakmışsınız ki sırça köşkünüz başınıza yıkılmış”    



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