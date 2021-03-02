TÜROB Başkanı Eresin'den "kısa çalışma ödeneği devam etmeli" talebi

02 Mart 2021 Salı, 10:59

TÜROB açıklamasında görüşlerine yer verilen Eresin, kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart itibarıyla sona ereceğini hatırlattı. Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en fazla turizm sektörünü etkilediğini aktaran Eresin, "Sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni destekler eklenebilmesi çok önemli. Özellikle kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesi sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Bu uygulama, salgının ağır koşullarında sektöre sağlanan en önemli destek olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu destek sayesinde salgının sektör istihdamı üzerindeki olumsuz etkisinin minimumda kaldığını vurgulayan Eresin, şunları kaydetti:

"Sektör tüm dünyada olduğu gibi tarihinin en zor dönemini yaşarken, birçok konaklama tesisi faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Mevcut durumda da Türkiye genelinde otellerin yarıdan fazlası mecburi molaya devam etmektedir. Her zaman ısrarla belirttiğimiz gibi önceliğimiz insan sağlığı. Bunun kadar önemli olan bir diğer konumuz da sektörümüzün yetişmiş insan kaynağını koruyabilmek ve salgın sonrasında da Türkiye’nin alanında en kalifiye çalışan grubunun, sektör bünyesinde devam edebilmesini sağlayabilmektir.

Türkiye'de ve tüm dünyada normalleşme adımları planlandığı gibi olursa yılın ikinci yarısından sonra turizm sektöründe yavaş yavaş bir hareket başlamasını bekliyoruz. Bu hareket ilk etapta kıyı bölgelerde başlayacaktır ve maalesef şehir otellerine etkisi yıl sonunu bulacak gibi görünüyor. Avrupa'dan ve diğer büyük turizm pazarlarımızdan gelen ilk sinyallere bakıldığında da şehir otellerinin yıl sonuna kadar işlerinin zor olduğunu söyleyebiliriz."