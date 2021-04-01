Turşu tesisindeki görüntülerle ilgili yeni gelişme!

01 Nisan 2021 Perşembe, 16:48

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, "turşu tankına girerek dans eden" bir kişinin video görüntülerinin yayımlanmasının ardından Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G. isimli kişinin Şanlıurfa'nın Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

Yapılan denetimler sonucunda, işletme, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek faaliyetten menedildi. Ayrıca işletmeye 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Şanlıurfa Viranşehir'de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum. Manisa İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren işletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ve işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Vatandaşlara çağrıda da bulunan Pakdemirli, "Halkımız, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden ALO 174 Gıda Hattı'mıza bildirebilirler, 0 501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattımız ile ekiplerimize ulaşabilirler. Halkımızın duyarlılığına gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.









