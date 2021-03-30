Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
Şanlıurfa'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir işçi girdiği turşu tankında dans ederken görülüyor. Çıplak ayakları ve eşofmanıyla tankın içine giren ve fabrika çalışanı olduğu iddia edilen o kişinin tepki çeken görüntüleri...
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