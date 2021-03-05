Turuncu kategorideki Karaman'da 318 nüfuslu köyde süresiz karantina
Karaman'nın Ermenek ilçesinde 318 nüfuslu Boyalık köyünde hem Covid-19 hem de mutasyonlu virüs görülmesi nedeniyle süresiz karantinaya alındı.
Karaman'nın Ermenek ilçesinde 318 nüfusa sahip Boyalık köyünde 8 kişide Covid-19 ve mutasyonlu virüse rastlanılması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından süresiz karantinaya alınmasına karar verdi.
Karantina bugün 08.00’den itibaren başladı. Jandarma tarafından da mahallenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Vaka artışının nedeninin ise köyde yakın zamanda yapılan düğün merasiminin sebep olduğu öne sürülüyor.
Köyde 10 kişinin de koronavirüs hastalarıyla temaslı olduğu belirlendi.
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