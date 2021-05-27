TURYİD Başkanı Demirer: Restoranların 24:00'a kadar hizmet verebileceği duyumunu alıyoruz

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer , restoranların açık alanlarda saat 24:00 'a kadar hizmet verebileceği duyumunu aldıklarını ve 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu yasağının da kalkmasını beklediklerini söyledi.

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, 1 Haziran'da Türkiye genelinde kademeli açılma beklentisi hakkında Bloomberg HT’ye konuştu.

Demirer, kademeli açılma beklentisine dair yaptığı değerlendirmede, restoranların açık alanlarda saat 24:00'a kadar hizmet verebileceği duyumunu aldıklarını söyledi. Demirer ayrıca, 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu yasağının da kalkmasını beklediklerini dile getirdi.

20 yaş üzerinin aşılanmasıyla 1 Temmuz sonrası kapalı alanların açılabileceğini belirten Demirer, aşılamalardan sonra seyahat engellerinin kalkması için bir engelin kalmayacağını söyledi.

İşletmelerin açılmasının ardından faaliyetlerinin devam edebilmesi için uygun maliyetli kredilerin başlangıçla çok önemli olacağını vurgulayan Demirer, devletten tek haneli faiz ile yüzde 17.5 arasındaki farkın sübvansiyonunu talep ettiklerini belirtti.