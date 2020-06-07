TÜSİAD Başkanı Kaslowski: ‘Gümrük Birliği güncellensin’

07 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) Başkanlar Konseyi çevrimiçi toplantısı, Almanya’nın temsilci kuruluşları BDI ve BDA ev sahipliğinde gerçekleşti. TÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa iş dünyası temsilcileri İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Thierry Breton ile Covid-19 sonrası dönemde Avrupa endüstriyel ekosistemleri ve değer zincirleri odaklı çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bu toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Gümrük Birliği’nin (GB) AB üyeliği süreci çerçevesi içinde güncellenmesinin Covid-19 sonrası dönemde “AB Tek Pazar” faaliyetleri ve Avrupa değer zincirleri için önemini vurguladı. Kaslowsk şunları anlattı:

KAPSAMLI ORTAKLIK

“GB güncellemesi Avrupa değer zincirlerinin iyileşmesi ve çeşitlendirilmesi öncelikleri kapsamında da katma değer sağlayacaktır. Avrupa iş dünyası Gümrük Birliği güncellemesinin hizmetler, tarım ve kamu alımlarını içerecek şekilde genişlemesini destekliyor.

Ayrıca içinde bulunduğumuz dönemde bunun ötesine geçilmesi, dijital tek pazar ve Avrupa Yeşil Anlaşması gibi temel sürdürülebilir kalkınma gündemi unsurlarını içerecek şekilde kapsamlı bir ekonomik ortaklığın temelinin oluşturulması gerektiği savunuluyor.”

Zirvede, Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni güncelleme çağrısı içeren “Avrupa Toparlanma Planına İlişkin BusinessEurope Önerileri” tutum belgesi mesajlarının AB başkentlerinde ve AB kurumları politika ve yasa oluşturucuları nezdinde savunulması konusu da ele alındı.