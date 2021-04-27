TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: İşsizlik ve hayat pahalılığı geleceğimizi de tehdit eder durumda

27 Nisan 2021 Salı, 16:01

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 23. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, işsizlik rakamlarında artışın hızla devam ettiği belirterek geniş tanımlı işsizliğin yüzde 28’e kadar yükseldiği zor bir süreçten geçildiğinin altını çizdi.

"GELECEĞİMİZİ DE TEHDİT EDER DURUMDA"

"Geçtiğimiz hafta kısa çalışma ödeneğinin yeniden uzatılmasına dair çıkan kararı son derece olumlu karşılıyoruz." diyen Kaslowski, "İstihdama yönelik desteklerin devam etmesi gerektiğine de inanıyoruz. İşsizlik ve hayat pahalılığı, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit eder durumdadır. Bu alanlarda çok ciddi adımlara ve ilerlemeye ihtiyacımız var” düşüncesini dile getirdi.

"AKSİ TAKDİRDE MÜMKÜN OLMAYACAK"

Kaslowski, "İçeride halen tartışmakta olduğumuz enflasyon-faiz-döviz sarmalından bir an evvel çıkıp, global gidişatı doğru okuyup yakalamamız gerekmekte. Aksi takdirde küresel ekonomideki yerimizi korumamız mümkün olmayacaktır." diye konuştu.

"ENFLASYON PROBLEMİMİZ VAR"

Kaslowski, açıklamasında şunları kaydetti: Masada çözmemiz gereken bir enflasyon problemimiz var. Bu temel sorunu çözmek için para politikasının öngörülebilir olması, disiplinli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve Merkez Bankamızın enflasyon hedeflemesi konusunda her türlü aracı bağımsız bir şekilde kullanmasını bekliyoruz.

"İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNLARI DAHA DA DERİNLEŞECEKTİR"

Enflasyon ile mücadelede başarılı olmaz isek diğer makroekonomik sorunlarımızı da çözemeyiz. Bunu açık bir şekilde kabul edip bu yönde hareket etmek şart. Aksi durumda, orta-uzun dönemde büyümenin finansmanı için gerekli olan dış kaynak ihtiyacına ulaşmak mümkün olmayacak ve istihdam ve işsizlik sorunları daha da derinleşecektir.



