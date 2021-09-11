Tutanaklardan yansıdı, Adnan Oktar'ın bir günü ortaya çıktı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 09:44

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde olan Adnan Oktar'ın bir günü çizgi film haline getirildi.

“140 journos”un hazırlayıp yayınladığı yaklaşık 6,46 dakikalık video sosyal medyada dikkat çekti.

"Mahkeme tutanakları üzerinden Adnan Oktar'ın bir günü" notuyla paylaşılan videoda Adnan Oktar’ın 'kediciklerle ve erkek müritleri' ile olan konuşmaları anlatılıyor.

GİYDİRİLMEDEN ÖNCE FÖN MAKİNESİYLE ISITILIYOR

Çizgi filmde, Adnan Oktar'ın 'kedicik' olarak bilinen kadınları nasıl kullandığı başta olmak üzere şatafatlı hayatının bugüne kadar pek de gün yüzüne çıkmayan ayrıntıları anlatıldı. Yaklaşık 6,46 dakikalık videoda, Adnan Oktar ile müritlerinin diyalogları ve ilginç konuşmaları mizahi bir dil ile anlatılıyor.Videoda tutanaklardan alınan detaylar arasında; Oktar'ın kadınlar tarafından giydirilmesi, çorabından saatine kadar her aksesuarının fön makinesiyle ısıtılması, gazete sayfalarının bile yanındaki kadınlar tarafından çevrilmesi yer alıyor.

NE OLMUŞTU

Adnan Oktar'ın “Suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma", “Askeri casusluk", “FETÖ üyesi olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım", "Birden fazla çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Birden fazla kişiye karşı nitelikli cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Eziyet" ve “Kişisel verilen kaydedilmesi" gibi birçok suçtan toplamda bin 75 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.