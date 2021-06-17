Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül hakkındaki maaş iddiaları tartışma yarattı

17 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

TBMM KİT Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün üç yerden maaş aldığı iddiaları tartışma konusu oldu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın (Eximbank) 2017 ve 2018 yıllarına ait hesapların görüşüldüğü oturumda konuşan Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Yönetim Kurulu Başkanımız Şakir Gül Bey, Eximbank’tan herhangi bir yönetim kurulu ücreti almamaktadır. Bunun altını çizeyim yani, bunu kesin olarak bildiğim için yanlış bir şey olmaması adına söylüyorum” dedi. CHP’li Ahmet Kaya’nın “Eximbank Genel Kurul tutanağı var, diyor ki ‘Yönetim kurulu üyeleri 10 bin 370 lira maaş alır’ ” sözleri üzerine ise diğer yönetim kurulu üyelerinin ücret aldıklarını, ancak Gül’ün almadığını tekrarladı. KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da devreye girerek “Bakın, Şakir Bey ‘almıyor’ diyor. Sayın genel müdürümüze inanmayacak mısınız ya?” dedi. Kaya ise “Kendi iradesiyle almayabilir ama tutanakta var” hatırlatması yaptı.

Öte yandan Eximbank’ın takipteki alacaklarının 509 milyon lira olduğu, Emlak Katılım’ın 837 milyon liralık kredi için yasal takip başlattığı bilgisi verildi.