Tutuklu gazetecilere tahliye

09 Eylül 2020 Çarşamba, 19:04

Tutuklu gazeteciler Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa etme suçundan beraat etti. Ağırel, Keser, Çelik, Kılınç, Terkoğlu, Pehlivan ve Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından da beraat etti.

Pehlivan ve Kılınç istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Keser, Çelik ve Ağırel istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ağırel, Çelik ve Keser’in aynı zamanda adli kontrol uygulamaları kaldırıldı.