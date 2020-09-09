Tutuklu gazetecilere tahliye
OdaTv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci bütün suçlamalardan beraat ederken Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 3 yıl 9 ay, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Pehlivan, Kılınç ve Ağırel’in de tahliyelerine karar verildi.
Tutuklu gazeteciler Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa etme suçundan beraat etti. Ağırel, Keser, Çelik, Kılınç, Terkoğlu, Pehlivan ve Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından da beraat etti.
Pehlivan ve Kılınç istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Keser, Çelik ve Ağırel istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ağırel, Çelik ve Keser’in aynı zamanda adli kontrol uygulamaları kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!
Video Haberler
- Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü
- İskelenin halatı koptu, işçiler son anda ölümden döndü
- Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen genç tepki topladı
- Uyarıları dinlemediler! Tepki çeken görüntüler
- CHP'li Engin Özkoç'tan Erol Mütercimler'e çok sert tepki
- CHP'li isim açtı ağzını yumdu gözünü: Şov peşindeler!
- Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı
- Gürgen Öz: Tutuyor bırakmıyor, ekonomi iyi!
- Gelibolu'da ormanlık alanda yangın
- Öğretim görevlisi kütüphanenin girişinde ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!