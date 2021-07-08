Tütün ticaretinde yetki belgesi zorunluluğuna 6 ay uzatma teklifi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 12:22

'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda dört yıl önce yapılan değişiklikle Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan yapılan tütün ticareti yasaklanmış, bu yasağa uymayanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülmüştü. Yasak, tütün üreticisinin tepkisine karşın 1 Temmuz’da yürürlüğe girmişti.

Tütün ticareti yapanlara Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yetki belgesi alma veya bildirimde bulundurma zorunluğu eylemlerle karşılanmıştı.

MECLİS'E HALA GETİRİLEMEDİ

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda, tütüncülere hapis cezası getiren yasanın ertelenmesine ilişkin torba kanun geleceği söylenmesine rağmen Meclis'e hala getirilmediğini söyledi.

"6 AY UZATILMASI İÇİN GÖRÜŞTÜK"



AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar nedeniyle üreticinin üretim için gerekli altyapıyı kuramadığı ve kooperatifleşme sürecinde de yaşanan gecikmeler nedeniyle sürenin 6 ay daha uzatılması için teklif verdiklerini açıkladı.

"TORBA YASADA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Yapmış olduğumuz istişareler neticesinde, bunun bir defa daha altı ay süreyle uzatılması noktasında grubumuzla konuştuk" diyen Fırat, "Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacağımız torba yasa içerisinde bunu değerlendireceğiz. Yasanın çıkası halinde altı aylık süre uzatılmış olacak" açıklaması yaptı.

2017 yılında çıkarılan kanun sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 2020’nin Aralık ayında yayımlandı. Yönetmeliğe göre; tütün üreticilerinin tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği bakanlıkça belirlenmiş üretim merkezlerinde en az 250 tütün üreticisi gerçek kişinin bir araya gelerek Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri kurması gerekiyor.

