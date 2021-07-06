Tuvaletteyken yılan tarafından cinsel organından ısırıldı
Avustralya'da yaşayan 65 yaşındaki bir adam sabah tuvalette otururken, zehirli olmayan bir piton yılanı tarafından cinsel organından ısırıldı. Pitonun, evinde 11 yılan besleyen sürüngen meraklısı komşusunun evinden geldiği öğrenildi.
Avustralya'nın Graz kentinde meydana gelen olayda, bir adam tuvaleti kullanırken, bir piton yılanı tarafından cinsel organından ısırıldı.
Sputnik'te yer alan habere göre 65 yaşındaki adam, sabah saatlerinde tuvalete oturduktan cinsel organında bir 'acı' hissetti. Bundan sonra olanları anlamak için tuvaletten kalkan adam, klozetin içinde bir buçuk metrelik albino bir yılanın kendisine baktığını gördü.
Yılanın, evinde 10 yılan daha ve bir de Gecko bulunduran, sürüngen meraklısı 24 yaşındaki komşusuna ait olduğu anlaşıldı.
NASIL KAÇTIĞI BELİRSİZ
Polis, yılanın tam olarak yaşadığı teraryumdan nasıl kaçtığının tam olarak bilinmediğini, ancak büyük ihtimalle kanalizasyon sisteminden geçerek tuvalete ulaştığını tahmin ettiklerini söyledi.
ADI AÇIKLANMADI
Adı açıklanmayan adam 'hafif yaralanmalar’ nedeniyle tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayın ardından yılanı çıkarmak sürüngen uzmanı Werner Stangl'ı çağırdı. Stangl, özellikle yılanı yaralamamaya özen göstererek, hayvanı tuvaletten çıkarmanın zor bir iş olduğunu belirtti.
EVİNE İADE EDİLDİ
Acil çalışanlarının yılanı korkutup kaçmaması için banyodan çıkarıldıktan sonra Stangl yılanı çıkarmaya başladı. Piton, kaslarını gererek ve kendini tuvalete bastırarak Stangl'e direnmeye çalışsa da sonunda bulunduğu yerden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Daha sonra temizlenip eve iade edildi.
Olaya 'şaşırdığını' söyleyen piton sahibine ise soruşturma açılırken, şimdilik hayvanın iade etme kararı alınmış olsa da bu kararın daha sonra yerel veteriner yetkililer tarafından değiştirilebileceği ifade ediliyor.
ZEHİRLİ DEĞİL AMA ISIRARAK ÖLDÜRÜYOR
Piton yılanları, zehirli değil, ancak avını sıkarak öldürüyor. Bu yılanların ısırması hem aşırı derecede acı verici olabiliyor hem de bu hastalık taşıyıcı olabilme ihtimali nedeniyle başka riskler oluşturabiliyor.
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