Tuzla'da kurban pazarında et paylaşımı kavgası: 3 yaralı

Tuzla'da iki grup arasında et paylaşımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.

(DHA)
31 Temmuz 2020 Cuma, 12:09
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Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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