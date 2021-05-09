Tuzlaspor - Giresunspor maçında "yanlış forma" skandalı

09 Mayıs 2021 Pazar, 22:16

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanan ve konuk ekibin 2-1 galip gelerek Süper Lig'e çıktığı Tuzlaspor - Giresunspor karşılaşmasında skandal niteliğinde bir hata yaşandı.

Ev sahibi Tuzlaspor'da 46. dakikada Prince Segbefia'nın yerine oyuna giren ve esame listesinde 52 numaralı oyuncu olarak gözüken Fatih Safran'ın formasında 52 numara ve "Ufuk" isminin yazması, yayıncı kuruluş spikerinin dikkatini çekti.

Hakem Atilla Karaoğlan, hatayı karşılaşmanın 58. dakikasında fark etti. 12 dakika boyunca yanlış formayla oynayan Fatih Safran'ı yedek kulübesine gönderen Karaoğlan, formanın değiştirilmesini istedi. Fatih, hatanın düzeltilmesiyle birlikte oyuna devam etti.

Tuzlaspor'un maç öncesinde TFF'ye verdiği esame listesinde Fatih Safran 52, Ufuk Kadıoğlu ise 37 numaralı oyuncu olarak yer alıyor.