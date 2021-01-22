“Yeniden alınırsa provokasyon sayacağım” demişti: Süleyman Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı

22 Ocak 2021 Cuma, 22:50

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle E.E. hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında E.E.'nin sosyal medya hesapları detaylı olarak incelendi. İncelemede şüpheli E.E.'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli E.E. bunun üzerine gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan E.E., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOYLU: “PROVOVOKASYON SAYARIM”

Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "45 gündür anam hastanede. Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" demişti.