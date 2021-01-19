TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş: Türkiye’nin üyeliği feshedildi
TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün önderliğinde 'EUWUF' adlı paralel bir Avrupa Federasyonu kuruldu. Avrupa Wushu Federasyonu, bu federasyonun korsan olduğunu ifade etti ve Türkiye’nin üyeliğini feshetti.
Türkiye Wushu Federasyonu’nun (TWF) yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. BirGün’den Eren Tutel’in haberine göre, TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün önderliğinde EUWUF adlı ‘korsan’ bir Avrupa Federasyonu kurulurken Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF) bu oluşumdan dolayı Türkiye’nin üyeliğini feshetti.
4 Ocak 2020’de kurulan EUWUF başkanvekili skandalların başrolündeki isim olan Abdurrahman Akyüz. EWUF Kurucu Başkanı Raymond William Smith yaptığı açıklamayla Andorra, Ermenistan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Karadağ, Kuzey Makedonya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye’nin üyeliğiyle kurulan bu federasyonun yasal olmadığını ve korsan olduğunu ifade etti.
ÜYE SAYISI YALNIZCA BEŞ
Avrupa Wushu Federasyonu daha sonra ilgili ülkelerin spor bakanlıklarına uyarı bildirgesi yollayarak üyeliklerini askıya aldığını açıkladı. Üyeliklerin askıya alınmasının ardından birçok ülke Akyüz’ün kurulumunda önemli rol oynadığı EUWUF’tan ayrıldı ve EWUF’a geri döndü. Gelişme sonrası, Abdurrahman Akyüz’ün başkanvekili olduğu federasyonun üye sayısı beşe indi: Türkiye, Belçika, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Güney Kıbrıs.
Avrupa Wushu Federasyonu ve Dünya Wushu Federasyonu’nun (IWUF) Başkanvekili Gleb Muzrukov, ‘korsan’ federasyonun dağıtılmasıyla ilgili başvuruda bulundu. Ancak 4 Mart 2020’de gerçekleştirilmesi beklenen IWUF toplantısı salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Yapılacak olan toplantıda Akyüz’ün başını çektiği federasyonun askıya alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.
TÜRKİYE TURNUVALARA KATILAMAYACAK
EWUF’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise Abdurrahman Akyüz’ün kurucularından olduğu federasyona üye olan ülkelerin resmi turnuvalara katılamayacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: ”Türkiye Wushu Federasyonu herhangi bir EWUF etkinliğine katılamaz. Bu ülkeden gelen sporcuların EWUF bayrağı altında bağımsız sporcular olarak yarışmasına izin vereceğiz. Amacımız her zaman sporcuyu korumak.”
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
- AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı
- Genital bölgede çıkan sivilce öldürüyordu!
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Kobani iddianamesinde 'Erdoğan gizli sanık' iddiası
- Ailesi istismar zanlısı erkeği davul zurna ile karşıladı
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- -4 derecede ucuz elma almak için kuyruk oluşturdular
- Bahçeli'den Ankara'daki saldırılar hakkında açıklama!
Video Haberler
- Köylüler su ararken buldu
- 6.4 büyüklüğündeki deprem kamerada
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
- AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı
- Genital bölgede çıkan sivilce öldürüyordu!
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Kobani iddianamesinde 'Erdoğan gizli sanık' iddiası
- Ailesi istismar zanlısı erkeği davul zurna ile karşıladı
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- -4 derecede ucuz elma almak için kuyruk oluşturdular
- Bahçeli'den Ankara'daki saldırılar hakkında açıklama!