TWF'de skandallar bitmiyor: ‘Seçimler öncesi kulüplere baskı’ iddiası

27 Ocak 2021 Çarşamba, 10:05

Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün federasyonu kontrol altında tutmak için kulüpleri baskı altına almaya çalıştığı iddia edildi.

Ankara’da bir kulübün sorumlusu BirGün’den Eren Tutel’e yaptığı açıklamada, Akyüz’ün 2016’da düzenlenen seçim öncesi yaptığı baskıyla delegelerin kendisine oy vermeye zorladığını öne sürdü.

‘KARAR DEFTERİNİ İSTEDİ’

İsmini vermek istemeyen yönetici yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: “Spor salonu işletiyorum. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ancak Abdurrahman Akyüz’ün salonumdaki sporculara bana olan kini yüzünden haksızlık yapacağını biliyorum. 2016’da yapılan seçimlerde Akyüz bana haber yolladı ve benden kulübümün karar defterini istedi. Ancak ben bunu yapmadım. Oy hakkımı onlara teslim etmemi bekliyorlardı. Aksi takdirde bir daha yarışmalara alınmayacağımı ve bu sporda bir yer edinemeyeceğimi söylediler. Nitekim öyle de oldu. Kulübün karar defterini yollamadım ve spor hayatım mahvoldu. Birçok sporcum maçlarda problem yaşadığı için salonumu terk etti. Yıllarca maddi manevi sıkıntı yaşadım. Uluslararası platformda bile ülkemizi rezil edip ceza almayı başaran bir yöneticinin yıllarca bu federasyonu yavaş yavaş aile şirketine çevirmesini izledik.”

Federasyonun bu yıl yine seçime gideceğinin altını çizen yönetici, “Seçimlerde yine aynı olayların yaşanmaması ve herkesin özgür hür iradesiyle oy kullanmasını temenni ediyorum. Akyüz’e ne zaman dur denilecek, bunu kim yapacak bilmiyorum ama ülke sporunu bitiren bu insanların ve onlara göz yumanların bir gün adalete hesap vermesini diliyorum” diye konuştu.