Twitter özür dileyerek duyurdu! Son tarih 3 Ağustos
Twitter resmi hesabından yapılan yeni paylaşıma göre fleets özelliği 3 Ağustos'ta kaldırılıyor.
Geçtiğimiz Mart ayında Snapchat uygulamasıyla başlayan daha sonra diğer uygulamalara taşınan 'hikaye' (fleets) özelliği Twitter'a da gelmişti.
Twitter resmi hesabından yapılan açıklamaya göre şirket, fleets özelliğini uygulamadan kaldırıyor.
"Şirket özür diler ya da rica ederiz" ifadelerini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:
"3 Ağustos'ta Fleets'i kaldırıyoruz, bazı yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz
özür dileriz ya da rica ederiz."
we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff— Twitter (@Twitter) July 14, 2021
we're sorry or you're welcome
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