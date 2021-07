Twitter özür dileyerek duyurdu! Son tarih 3 Ağustos

Geçtiğimiz Mart ayında Snapchat uygulamasıyla başlayan daha sonra diğer uygulamalara taşınan 'hikaye' (fleets) özelliği Twitter'a da gelmişti.

Twitter resmi hesabından yapılan açıklamaya göre şirket, fleets özelliğini uygulamadan kaldırıyor.

"Şirket özür diler ya da rica ederiz" ifadelerini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:

"3 Ağustos'ta Fleets'i kaldırıyoruz, bazı yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz

özür dileriz ya da rica ederiz."

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome