Twitter özür dileyerek duyurdu! Son tarih 3 Ağustos

Twitter resmi hesabından yapılan yeni paylaşıma göre fleets özelliği 3 Ağustos'ta kaldırılıyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 11:51
Twitter özür dileyerek duyurdu! Son tarih 3 Ağustos
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Geçtiğimiz Mart ayında Snapchat uygulamasıyla başlayan daha sonra diğer uygulamalara taşınan 'hikaye' (fleets) özelliği Twitter'a da gelmişti.

Twitter resmi hesabından yapılan açıklamaya göre şirket, fleets özelliğini uygulamadan kaldırıyor.

"Şirket özür diler ya da rica ederiz" ifadelerini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti: 

"3 Ağustos'ta Fleets'i kaldırıyoruz, bazı yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz

özür dileriz ya da rica ederiz."


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