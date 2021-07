Twitter'da mavi tik krizi: Hesapların tamamı Türk!

Daily Dot'un bildirdiğine göre Twitter, herkese açık doğrulama programını yeniden başlattıktan sadece haftalar sonra yanlışlıkla doğruladığı "az sayıda" sahte hesabı kalıcı olarak askıya aldığını söyledi. Bu gaf, veri bilimcisi Conspirador Norteño'nun son zamanlarda 16 Haziran'da oluşturulmuş altı doğrulanmış hesabı keşfetmesiyle ortaya çıktı. Hesaplardan tek bir tweet dahi gönderilmezken aralarından ikisinin profil fotoğrafları için stok fotoğraf gibi görüntülerin kullanılması dikkat çekti.

Twitter Daily Dot'a yaptığı açıklamada, "Az sayıda gerçek olmayan (sahte) hesabın doğrulama uygulamalarını yanlışlıkla onayladık. Platform manipülasyonu ve spam politikamız kapsamında söz konusu hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve mavi tiklerini kaldırdık" ifadeleri kullanıldı.

Meet @aykacmis, @degismece, @anlamislar, @aykacti, @kayitlii, and @donmedim, a sextet of blue-check verified Twitter accounts created on June 16th, 2021. None has yet tweeted and all have roughly 1000 followers (and mostly the *same* followers).



cc: @ZellaQuixote pic.twitter.com/V82Wtu0SNr