WhatsApp'ta süre doluyor: Kabul etmeyenlerin hesapları silinecek
WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. Kullanıcılar, sözleşmeyi onaylamadıkları takdirde WhatsApp'ı kullanamayacak.
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor.
WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine eni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı.
Ayrıca şirket, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.
SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYAN KULLANICILARIN HESAPLARINA NELER OLACAK?
- 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyecek.
- Birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak.
- 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak.
- 120 gün sonunda kullanıcı sözleşmeyi kabul etmez ise hesabı otomatik olarak silinecek.
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