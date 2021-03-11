Twitter, Spaces için tarih verdi: Clubhouse'a benziyor
Twitter'ın Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliği Twitter Spaces'ın Nisan ayında herkesin kullanımına açılacağı bildirildi. Twitter ayrıca Spaces'la yayıncılara para kazanma imkanı da getirecek.
Twitter, son dönemlerin en çok konuşulan uygulaması ve sadece davetle girilebilen Clubhouse benzeri özelliği için çalışmalarını sürdürüyor.
Twitter, Spaces adı verilen özellik için halihazırda test uygulamalarına başlamıştı.
Herkese açık olacak Spaces için ise şirketten tarih geldi. Şirketin aktardığına göre, son testleri yapılan Spaces, Nisan ayında herkesin kullanımına açılacak.
BAHŞİŞ KUTUSU ÖZELLİĞİ
Twitter'ın BETA olarak yayımlanan sürümünde gizli bir özellik keşfedildi. Twitter'ın "Bahşiş Kutusu" Tip Jar adını verdiği özellikle Spaces yayıncılarına para kazanma imkanı sağlıyor.
Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi bağış uygulamalarıyla entregre gözüken sisteme göre takipçiler istedikleri kişiye para verebilecekler.
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