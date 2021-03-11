Twitter, Spaces için tarih verdi: Clubhouse'a benziyor

11 Mart 2021 Perşembe, 09:38

Twitter, son dönemlerin en çok konuşulan uygulaması ve sadece davetle girilebilen Clubhouse benzeri özelliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Twitter, Spaces adı verilen özellik için halihazırda test uygulamalarına başlamıştı.

Herkese açık olacak Spaces için ise şirketten tarih geldi. Şirketin aktardığına göre, son testleri yapılan Spaces, Nisan ayında herkesin kullanımına açılacak.

BAHŞİŞ KUTUSU ÖZELLİĞİ

Twitter'ın BETA olarak yayımlanan sürümünde gizli bir özellik keşfedildi. Twitter'ın "Bahşiş Kutusu" Tip Jar adını verdiği özellikle Spaces yayıncılarına para kazanma imkanı sağlıyor.

Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi bağış uygulamalarıyla entregre gözüken sisteme göre takipçiler istedikleri kişiye para verebilecekler.



