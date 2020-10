Twitter, Trump’ın Covid-19'dan ölmesini dileyen tweetleri yasaklayacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşi ve kendisinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Trump, paylaşımında karantina ve iyileşme sürecine hemen başladıklarını da belirtmişti.

Donald Trump'ın bu açıklamasının ardından bazı Twitter kullanıcıları, Trump'a ağır sözler söyledi. Kullanıcılar, koronavirüs hakkında bazı yanlış ifadeler söyleyen ve kararlar alan ABD Başkanı'nın koronavirüs nedeniyle ölmesini istediklerini açıkça belirtti. Bu tweetlerin artmasının ardındansa Twitter'dan bir açıklama geldi.

Motherboard'a açıklama yapan Twitter, kullanıcıların Trump'ın ölümünü istedikleri hakkındaki tweetlerini platform üstünde açık bir şekilde paylaşmaya izinlerinin olmadığını açıkladı. Twitter, bu tür tweetlerin 'kaldırılmak zorunda kalacağını' ve tweeti paylaşan hesabın salt okunur moda alınabileceğini söyledi.

Bunun yanı sıra Twitter Comms resmi hesabı da konu hakkında bir açıklama paylaştı. Paylaşılan açıklamada 'Herhangi bir kişiye karşı ölüm, ciddi bedensel zarar veya ölümcül hastalık dileyen Tweetlere izin verilmez ve kaldırılması gerekir. Bu otomatik olarak askıya alma anlamına gelmez.' ifadesine ve Twitter'ın bu konu hakkında alacağı önlemleri gösteren makalesine yer verildi.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf